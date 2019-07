Escapade culturelle à Rabat

Le Maroc est la destination préférée des Français. Rabat, sa capitale, est nichée au bord de l'Atlantique. Cette ville chargée d'histoires promet de belles vacances. Au programme : se perdre dans ses rues pour découvrir toutes ses facettes. Parmi les sites à visiter à Rabat figure notamment le Musée Mohammed VI, où se déroule actuellement une exposition sur les couleurs de l'impressionnisme. Cette dernière raconte l'histoire des couleurs en peinture et de la lumière. Rabat accueille également le Mawazine-Rythmes du Monde, un grand festival qui cette année 2019 a réuni plus de 2 700 000 spectateurs et plus de 200 artistes des quatre coins de la planète.