Escapade en Camargue : entre sel et mer

Les flamants roses, les chevaux blancs ... sont autant d'emblèmes de la Camargue. Dix mille oiseaux de marais s'y trouvent en été. Son or blanc n'est pas en reste : la fleur de sel des marais salants. Sur une camelle, on peut admirer les 8 000 hectares de salins de couleur rose, dû à la présence de carotène dans une algue microscopique.



