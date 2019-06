Et si vous visitiez New York autrement ? Big Apple hors des sentiers battus

New York possède un grand nombre de rooftops et on en trouve dans la plupart des quartiers de la ville. Le rooftop du Z Hotel dans le quartier du Queens n’est pas le plus connu mais il a pour avantage de ne pas être envahi par les touristes. La vue y est exceptionnelle en début de soirée : on peut y admirer le Queens Borough bridge qui relie le Queens à Manhattan, l’Empire State Building, la skyline de Manhattan, les nouvelles tours du coté sud de Central Park. A noter : pas besoin d’être client de l’hôtel pour y accéder.