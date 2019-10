Evasion de Rabat à Tanger

JT 13H - Le zoom du dimanche nous emmène au Maroc, pour un périple de 250 km. Un voyage riche en découvertes et rencontres, de la capitale marocaine à la splendide perle blanche du Nord.

Partons à la découverte du Maroc. Un voyage de 250 km à bord d'une barcasse, puis de l'Al Boraq, le TGV marocain. Après avoir visité les Oudayas et la Médina de Rabat, cap sur Chefchaouen, réputée pour ses habitations aux tons bleus. Puis direction Tanger la blanche, où derrière chaque porte de la casbah se cache une histoire, notamment celle des Rolling Stones. Enfin, on s'arrêtera à Tanger Med, le plus grand port d'Afrique. L'on y admirera le balais incessant des conteneurs venant de 80 pays.



