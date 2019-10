Gastronomie : à la découverte des milles et une saveurs des mezzés

JT 20H - Le mezzé fait la fierté de la cuisine libanaise. De délicieuses petites coupelles qui se déclinent presque à l'infini.

Le Liban est un grand pays de gastronomie. Il serait l'origine du mezzé, un ensemble de petites entrées pleines de couleurs et de saveurs acidulées. Ce repas est un rite immuable sur les grandes tablées des restaurants du pays. C'est d'ailleurs un monument national, au même titre que le cèdre. Découvrez les secrets de cette spécialité culinaire.



