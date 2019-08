Grèce : des monastères entre ciel et terre

En Grèce, les Météores et ses monastères chrétiens sont nichés en haut de falaises et de pitons rocheux, taillés par l'érosion. Construit au sommet de ce site dès le quatorzième siècle, l'une des raisons d'être de l'un des couvents est de permettre de prendre du recul et de s'extirper du tumulte. Classés au patrimoine mondial de l'Unesco, ces rochers uniques au monde font la fierté de tout un pays.



