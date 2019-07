Hvar, une île paradisiaque au parfum de lavande

La côte croate ne cesse de dévoiler sa beauté. Ce 24 juillet 2019, cap sur Hvar, l'une des plus séduisantes îles de l'Adriatique. Des criques à perte de vue, des collines sauvages qui donnent accès à un magnifique panorama de l'île, une imposante forteresse... Hvar a tous les atouts pour appâter les touristes. Là-bas, tous les sens sont mis à contribution, notamment avec ses étendues de lavande. Avis aux amateurs de vins, l'île abrite des vignobles dont la beauté égale la saveur des raisins.



