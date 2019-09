"Infinity London" : la première piscine à plus de 220m du sol

ÇA VOUS TENTE ? - Coralie Dioum nous emmène à Londres. Un projet fou y propose la première piscine au monde qui culminera à plus de 220m.

À Londres, la première piscine au monde avec une vue à 360 degrés culminera à plus de 220m tout en haut d'un gratte-ciel baptisé "Infinity London". Prévu en 2020, le projet suscite des questions au niveau de l'accessibilité de la piscine. "La solution est basée sur l'écoutille d'un sous-marin, associée à un escalier en colimaçon tournant qui monte du fond de la piscine lorsque quelqu'un veut entrer ou sortir", a expliqué le directeur technique du projet. Découvrez également l'hôtel le plus vertigineux du monde au cœur de la Vallée sacrée des Incas, au Pérou.



