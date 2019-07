Japon : le plus grand carrefour du monde

Tokyo compte 38 millions d'habitants. Au milieu de la ville se trouve Shibuya, le carrefour le plus emprunté au monde. Il a été élevé au rang de monument national. On y compte dix voies de circulation et 2 500 personnes à chaque passage au vert, ce qui fait 500 000 piétons par jour. Son sous-sol est tout aussi actif. On y trouve une station de métro empruntée au quotidien par deux millions de personnes.



