L'Éthiopie à la conquête des touristes

Avec un million de visiteurs en 2018, l'Éthiopie mise sur le tourisme et elle a des atouts. Dans le désert du Danakil, les paysages sont sidérants. On y retrouve aussi les onze églises creusées dans la roche de Lalibela, qui datent du XIIème siècle. Celles-ci sont classées au patrimoine mondial de l'Unesco.



