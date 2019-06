La Compagnie : la gastronomie du 7e ciel

Pour soigner les gastronomes, La Compagnie met les petits plats dans les grands. Servis dans une vaisselle en porcelaine, les menus sont renouvelés tous les mois avec des produits de saison. En juin, les passagers au départ de Paris ou de Nice ont, par exemple, le choix entre un cabillaud poêlé au curry vert, moules épinard et pommes de terre ou une canette rôtie au jus de coing sur potimarrons comme plat de résistance…





Sélective, la cave des Boeing 757-200 ou de l’Airbus A321 Neo flambant neuf de La Compagnie exclue les « mignonnettes » et autres mini-bouteilles. Elle comporte exclusivement de grands crus bordelais, des blancs issus des meilleurs terroirs bourguignons, sans oublier un cognac de derrière les fagots, vieilli en fût de chêne durant une longue décennie.





En cas de petit creux durant les 7 heures de vol, un "quick service" est accessible en permanence. Des repas spéciaux peuvent aussi être commandés lors de la réservation du vol, par exemple en cas d’allergie (gluten, etc.) ou pour des motifs philosophiques (repas végétariens, etc.) médicaux ou confessionnels.





Bref, du repas au petit-déjeuner, servi juste avant l’atterrissage et dont le croissant chaud est élaboré par Maison Kayser, une institution à New York, il se passe toujours quelque à bord d’un vol La Compagnie qui réinvente chaque jour l’expérience classe affaires entre Paris et New York !