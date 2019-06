La Compagnie : "Le renouvellement de la flotte améliore notre empreinte environnementale"

Nombreux sont les voyageurs qui rêvent de voyager dans de meilleures conditions au cours de vols longue distance. La Compagnie, qui fête le 21 juillet prochain son cinquième anniversaire, réalise ce rêve et propose à tous des billets classe affaires pour New-York au départ de Paris et Nice, incluant de nombreux services premium, à des prix défiant toute concurrence. Nous avons interrogé Jean-Charles Perino, Directeur Commercial et Marketing de cette compagnie aérienne, véritable start-up de l’aérien, qui casse les codes.





A quel type de clientèle La Compagnie s’adresse-t-elle ?

Jean-Charles Perino : en 2018, nous avons transporté plus de 63.000 passagers entre Paris et New York en leur proposant un vol en classe affaires pour le prix d’un billet low-cost. La clientèle d’affaires représente environ les 2/3 des sièges et le loisir un tiers, mais cette proportion peut varier en fonction de la saisonnalité, par exemple lors des périodes de vacances où les particuliers sont plus nombreux.





Que recherchent prioritairement les clients de La Compagnie ?

Ils cherchent avant tout le meilleur rapport qualité/prix en classe affaires : le luxe abordable. Cela joue en notre faveur puisque nous sommes de 30 à 50% moins chers que nos concurrents. Ils sont aussi sensibles au fait de voyager en profitant d’un confort en cabine 100% business class dans un avion à taille humaine. Enfin, notre fréquence de vols leur apporte flexibilité pour effectuer leurs aller-retours.