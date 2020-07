La Costa Brava, une destination 100 % nature et familiale

Planifier ses vacances d’été a été un vrai casse-tête cette année. Et vous êtes encore nombreux à hésiter. Et si vous dirigiez votre choix vers la Costa Brava-Pyrénées de Gérone ? Un vaste choix de destinations et de distractions s’offre à vous que vous préfériez la détente, les activités au milieu d’une nature préservée ou encore les plaisirs du partage en famille.

La Costa Brava, c’est une invitation immédiate au farniente qui ne peut que séduire petits et grands ! Vous pourrez déconnecter totalement et profiter pleinement de ce bien-être retrouvé en famille en bord de mer où vous pourrez aller vous baigner dans des criques confidentielles et ou des plages de sable fin un peu plus fréquentées.

Et puis après cette séance de détente, vous pourrez vous adonner à des activités aquatiques diverses et variées: kayak, plongée sous-marine, surf paddle…

Après l’effort viendra le temps du réconfort ! La région étant riche de petits villages de pêcheurs, vous pourrez y savourer la gastronomie locale et ses délicieux produits de la mer, mais aussi y déguster des plats typiques comme la paella, les tapas, les glaces, et le bon vin…