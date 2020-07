La Costa Brava : une destination culturelle vibrante

Si vous êtes amateur d’histoire et de patrimoine, la Costa Brava vous enchantera. Elle recèle notamment 4 sites majeurs à ne pas manquer ! La Costa Brava-Pyrénées de Gérone est une destination sûre qui respecte les protocoles et les mesures de sécurité.

Sur la route des Miradors, qui traverse la montagne de Sant Sebastià, on peut découvrir un ensemble patrimonial composé notamment d’une tour de guet du XVe, d’un ermitage, d’une auberge du XVIIIe et d’un phare du XIXe. Au sommet de cette montagne dont les falaises plongent à pic dans la mer, vous pourrez admirer un des plus beaux panoramas de la Costa Brava et, pourquoi pas, terminer la visite par une dégustation de vins DO Empordà au sommet de la tour de guet de Sant Sebastià.