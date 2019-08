Lac Michigan : un parc national grand comme un océan

En langue indienne, son nom signifie les grandes eaux. Le lever du soleil sur les rives du lac Michigan attire les photographes. Ils connaissent tous les endroits spectaculaires de ce parc national. Chaque année, un million de visiteurs viennent découvrir ces lieux, et notamment les immenses dunes. Dans ce parc où se mélangent écologie et légende, c'est le sable qui sculpte le paysage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.