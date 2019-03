Le carnaval de Liestal, un défilé de flambeaux pour chasser l'hiver

En Suisse, le carnaval de Liestal est une tradition qui se tient le premier dimanche du Carême. Pour chasser les fantômes de l'hiver, près de 300 porteurs de flamme défilent dans les ruelles avec sur leurs bras 50 kilos de bois enflammés. Toutes les lumières de la ville sont éteintes pour plus d'ambiance. Les pompiers suivent de près le rituel pour éviter tout risque d'incendie.



