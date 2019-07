Le parc national de Kakadu : au coeur d'une réserve unique au monde

Le parc de Kakadu en Australie abrite une faune exceptionnelle et est également un fantastique témoignage de la culture aborigène. Grand comme deux cents fois Paris, Kakadu concentre à lui seul l'ensemble des paysages australiens. Ces terres sont classées depuis 1981 sur la liste du patrimoine de l'UNESCO.



