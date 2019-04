Le plus grand avion du monde a été testé

Ce premier vol d'essai du plus grand avion du monde, s'est fait ce 13 avril 2019 au dessus du désert californien. Il mesure près de 117m d'envergure. Ses créateurs l'ont conçu pour lancer les petites fusées dans l'espace. Ce géant des airs a comme mission de placer des satellites en orbite, le projet a débuté en 2011. Le coût de l'opération s'élève à un milliard d'euros.



