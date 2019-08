Les Anses-d'Arlet, un coin de paradis au bord de la mer des Caraïbes

Aux Anses-d'Arlet, l'ambiance est totalement caribéenne. On la retrouve premièrement en cuisine avec la préparation des balaous, des poissons typiquement créoles. Que ce soit à la pêche ou à la cuisson, les Arlésiens prônent la manière traditionnelle. Côté architectural, les maisons sont construites en bois pour la plupart, mais l'église Saint-Henri est sans conteste un symbole de la commune. Les 20 puits creusés un peu partout dans la région, eux, racontent une histoire vieille de plus de 70 ans. Toutes ces richesses font la fierté des habitants.



