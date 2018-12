Les Arcs : dans les coulisses du plus grand club de vacances des Alpes

Les Arcs viennent d'ouvrir ses portes. Cette station de ski au cœur de la Savoie peut accueillir près de 1 000 personnes. Et pour satisfaire les vacanciers, près de 400 employés ne lésinent pas sur leurs efforts. Entre locations de matériel de ski, coaching pour les sports d'hiver et service hôtelier, ils travaillent à un rythme effréné pour que les clients ne voient pas le temps passer.



