Les Pyrénées de Gérone : une nature splendide à découvrir

Grâce à ses nombreuses voies vertes et sentiers pédestres, les Pyrénées de Gérone sont le paradis des randonneurs, des cyclistes et des amateurs de sports outdoor en tous genres. Une bonne idée pour des vacances d’été en plein air !

Les amateurs de randonnées seront aux anges aux Pyrénées de Gérone où les sentiers pédestres sont nombreux entre longs circuits de randonnée (GR), petites randonnées (PR) et sentiers balisés. Vous pourrez même profiter d’excursions guidées pour découvrir les magnifiques montagnes de la Costa Brava. N’oubliez pas d’emporter de bonnes chaussures de marche dans votre valise et vous serez parés pour l’aventure pédestre !

Les Pyrénées de Gérone sont aussi le paradis des cyclistes grâce à de nombreuses voies vertes aménagées sur d’anciennes voies ferrées. C’est l’idéal si on veut parcourir les splendides montagnes en famille, même si on n’est pas très sportif. Si vous rêvez de sensations fortes en VTT, c’est possible aussi sur les routes secondaires qui relient les différents villages, entre montées et descentes. Vous en prendrez plein les yeux et l’adrénaline sera au rendez-vous.