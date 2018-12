Les Saintes, une destination de rêve pour les touristes

Les Saintes sont un archipel de la Guadeloupe formé par neuf îles, dont deux seulement sont habitées. Très calme, c'est une destination de rêve pour les touristes. Elles se démarquent par ses collines qui plongent dans la mer turquoise et ses plages désertes bordées de forêts luxuriantes. Les Saintes disposent également d'une faune et d'une flore sous-marines exceptionnelles. De quoi attirer les plongeurs du monde entier !



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.