Les Serres royales de Laeken, un petit coin de paradis

Les Serres royales de Laeken, à Bruxelles, ne sont ouvertes au public que trois semaines par an. Cette année 2019, les visites prendront fin le 10 mai prochain. L'occasion pour ce grand jardin de près de deux hectares de dévoiler ses trésors ainsi que sa myriade d'odeurs et de couleurs. Géranium, Hortensia, Azalée... l'endroit abrite des plantes originaires des quatre coins du monde. De quoi ravir les visiteurs !



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.