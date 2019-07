Matera, en Italie, est la deuxième plus vieille ville au monde

Matera est située au sud de l'Italie. Elle est la deuxième plus ancienne ville au monde, juste après Jéricho. Elle comprend les célèbres Sassi qui font la fierté du pays. Matera constitue également un véritable décor de cinéma. Cette année 2019, elle a été désignée Capitale européenne de la culture.



