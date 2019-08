Parc national Kruger : un safari au pays du roi lion

Kruger est la plus vaste réserve animalière de l'Afrique du Sud. Grande comme la Belgique, avec ses 20 000 km², c'est une immensité sauvage où l'on est au plus près des lions, éléphants, léopards, buffles et rhinocéros. Ce sont les fameux "big five", les cinq mammifères iconiques du parc. Ils attirent plus d'un million de touristes par an. Loin des touristes, Kruger est également le théâtre d'une bataille quotidienne contre les braconniers.



