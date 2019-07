Piton de la Fournaise : balade dans les entrailles du volcan

Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. C'est la star de l'île de La Réunion. Depuis 1973, le volcan s'est réveillé 380 fois. Et ses multiples éruptions ont créé d'étonnants tubes de lave qu'il est possible d'explorer. Un émerveillement magique et sans danger.



