"Rassurer et accompagner nos clients est la priorité de Corsair"

Comme l’ensemble des compagnies aériennes françaises et internationales, Corsair a vu son activité commerciale mise à l’arrêt au printemps. Depuis fin juin, la compagnie a pu reprendre ses vols vers les départements d’outre-mer aux Antilles et dans l’Océan indien avec des mesures sanitaires renforcées et des garanties inédites. Gilles Ringwald, Directeur général adjoint aux affaires commerciales chez Corsair, fait le point avec nous sur la reprise, les conditions de voyages inédites et les perspectives.

La crise sanitaire puis économique que nous avons vécue au printemps a affecté durement le monde de l’aviation. Comment s’est déroulée la reprise pour Corsair au début de l’été ? Quelles destinations ont été ouvertes ?

Gilles Ringwald : Comme la plupart des compagnies aériennes dans le monde, nous avons effectivement été contraints de stopper nos vols commerciaux à compter de fin mars. Nous avons néanmoins continué à opérer des vols cargo principalement à destination des Antilles et de la Réunion.

Le 26 juin, nous avons repris notre programme de vols depuis notre base d’Orly, sur nos 3 destinations domiennes, cœur de réseau, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, qui constituent les 2/3 de notre chiffre d’affaires. Nous opérons également des vols à destination d’Abidjan.

Globalement, les taux de remplissage sont satisfaisants, même s’ils n’atteignent pas le niveau de l’année dernière. Outre la Côte d’Ivoire, nous n’avons pas de visibilité sur la réouverture des frontières sur nos autres lignes internationales, que ce soit pour Montréal, Miami ou encore l’île Maurice.

Quelles sont les perspectives pour le futur ? Quand pensez-vous pouvoir reprendre une activité équivalente à celle d’avant la crise de la COVID ?

Gilles Ringwald : D’une façon générale, pour l’ensemble du secteur aérien, la reprise est lente, et le retour à la normal s’annonce très long et progressif. Selon l’association international du transport aérien (IATA), il faudra attendre 2024 pour retrouver le niveau de trafic de 2019. Par ailleurs, il faut s’attendre à un changement de comportement de tous les types de clientèle.

On constate en effet aujourd’hui que c’est le trafic affinitaire, lié aux déplacements familiaux ou celui des expatriés, qui est le plus résilient et qui va reprendre le plus vite. Le trafic affaires va sans aucun doute être également très fortement affecté. En effet, les entreprises vont chercher à faire des réductions de coûts et restreindre ainsi les déplacements professionnels. Enfin, le trafic tourisme reprend très lentement et sera probablement moins important qu’avant la crise. Il y a en effet un problème de confiance des passagers et tant qu’aucun vaccin n’aura été mis au point, les clients vont encore hésiter longtemps avant de voyager.

Il faut aussi s’attendre à un changement de comportements de la part des clients. On va vers une réduction du sur-tourisme de groupe, d’hôtels club, de croisières. Il y aura plus de voyages de proximité. Il faut donc les accompagner et restaurer cette confiance entamée.