Roses, une ville historique à découvrir sur la Costa Brava

Sa proximité avec la frontière française, sa situation privilégiée au bord de la Méditerranée et au pied des Pyrénées ou encore son histoire riche font de Roses une destination incontournable de la Costa Brava. Les activités, qu’elles soient de loisir, nautiques, gastronomiques ou sportives ne manquent pas. La Costa Brava-Pyrénées de Gérone est aussi une destination sûre qui respecte les protocoles et les mesures de sécurité.

Roses est riche de vestiges mégalithiques, constitués de menhirs et de dolmens datant du IIIe siècle av. J.C. On peut par exemple y admirer le dolmen de la Creu d'en Corbertella qui est l'un des plus grands de Catalogne. Un parcours balisé de l’ensemble mégalithique et facilement accessible est proposé aux visiteurs. Roses organise également tout au long du mois d’août des visites théâtralisée de la route mégalithique.