Savoie : randonner sur un glacier

Pour la première fois, Michel et Caroline, un couple belge, tentent d'arriver au sommet d'un glacier. Au milieu des séracs, comme sur un fil, ils progressent dans une ascension vertigineuse. Des dizaines de crevasses apparentes jonchent le chemin de ces alpinistes. Nous les avons accompagnés dans le massif de la Vanoise pour vous faire vivre cette expérience exceptionnelle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.