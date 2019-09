SEPT À HUIT - Chongqing en Chine, la plus grande ville du monde

DOCUMENT – Découvrez une ville aussi grande qu'un pays. Chongqing est la plus étendue et la plus peuplée des municipalités au monde. Elle est aussi spectaculaire et futuriste avec des gratte-ciel traversés par le métro.

Nous vous emmenons dans une cité chinoise futuriste et gigantesque. Avec ses 35 millions d'habitants, Chongqing est considérée comme la plus grande municipalité au monde. Des échangeurs autoroutiers tentaculaires, une forêt de gratte-ciel, des tours jumelles plaqué or, des bâtiments traversés par le métro... Elle ressemble aux villes de nos sciences-fictions. Trois cent mille personnes viennent s'y établir chaque année.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.