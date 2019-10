Seuls au monde : ils habitent une ville fantôme dans l'Ouest américain

JT 20H - South Pass City, Cerro Gordo Mine... Des âmes solitaires ont élu domicile dans ces villes où personne ou presque ne vit. L'Ouest américain compte des centaines de villes fantômes.

On va vous emmèner dans des paysages qui pourraient être des décors de cinéma. Le grand ouest américain, du Wyoming au Californie, compte des dizaines de villes fantomes. Elles ont été construites puis abandonnées par des chercheurs d'ors. Certaines sont gardées par des âmes solitaire. Une vie d'ermite qu'ils ont racontée à nos journalistes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.