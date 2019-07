Suisse : à la découverte des chalets traditionnels du Val d'Hérens

Dans la région du Val d'Hérens, en Suisse, les chalets traditionnels du côté de Mâche sont devenus de vrais édifices. Les premières constructions datent de 1620, et semblent ancrées dans les montagnes avec leur base rocheuse. Entre le premier et le deuxième étage, on peut retrouver 200 ans de différence. Chaque génération a contribué à bâtir ces maisons inébranlables atteignant près de 20 m de hauteur.



