Suisse : ses trains, son paysage et ses richesses

En Suisse, un train touristique offre un plongeant dans le passé avec une ambiance Belle Époque. Avec un décor de 1905 reproduit à l'identique, il permet aux touristes d'effectuer un voyage issu du passé glorieux de la région. Il suffit de jeter un œil par la fenêtre pour observer le lac Léman, les vignobles en terrasse et Montreux. Découvrez également en images les endroits à visiter en Suisse.



