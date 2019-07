Tahiti : découvrez les secrets de fabrication du Monoï

Utilisé par les premiers Maoris, le Monoï a voyagé dans les valises des hôtesses de l'air et des touristes dès les années 60. Ce produit local est devenu populaire dans le monde entier. Un incontournable des vacances. Nos reporters sont allés à Tahiti pour vous livrer les secrets de la production de cette huile protectrice, nourrissante et aux nombreuses vertus médicinales.



