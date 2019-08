Tahiti : Rangiroa, le deuxième plus grand atoll au monde

A Rangiroa, en Tahiti, le climat est généreux. L'endroit est propice à la plantation de vignobles, car on peut y faire deux vendanges par an. Les vins de Rangiroa prennent un goût minéral. Pour cause, les vignes sont cultivées sur le sol de corail. Par ailleurs, la passe de Tiputa attire les plongeurs venus du monde entier. Dans cette embouchure, on y trouve près de 400 espèces de poissons.



