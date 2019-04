À la découverte de Lisbonne, la destination préférée des Français

C'est la destination idéale pour un week-end prolongé. Douceur de vivre, accueil, climat... Lisbonne est la première destination étrangère des séjours de courte durée. Cette ville pittoresque et dynamique a accueilli vingt-trois millions de touristes en 2018, dont trois millions de Français. Visite guidée de la capitale portugaise !



