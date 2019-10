Tourisme : des supporters du XV de France parcourent 4 500 km en suivant l'itinéraire des Bleus au Japon

JT 13H - Tous les quatre ans, des amis toulousains prennent la route pour voir du rugby mais aussi pour faire du tourisme.

Des milliers de supporters français ont prévu d'assister au quart de finale opposant la France et le Pays de Galles le 20 octobre 2019 au Japon. Des supporters toulousains du XV de France se sont d'ailleurs lancés dans un périple d'un mois et ont parcouru plus 4 500 km sur les routes japonaises. Il s'agit d'une procession devenue un rituel pour ce groupe à chaque Mondial de rugby. Ils ont également prévu d'assister au quart de finale des Bleus.