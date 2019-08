Un voyage à travers les rues de Montmartre, le mont des martyrs

Le mois d'août est propice aux découvertes en tout genre au sein de la capitale. Ce 14 août 2019, cap sur Montmartre, aussi surnommée la butte ou le mont des martyrs. Un voyage au fil des ruelles et des escaliers sans fin, partant du Moulin Rouge à destination de la place du Tertre. Des patrimoines les plus célèbres aux endroits les plus modestes que l'on y découvre, la ville est un lieu où chacun a sa place.



