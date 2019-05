Une croisière sur le Rhin pour les vacances printanières

Voguer sur le Rhin, de Strasbourg à Francfort, voilà une idée de croisière à effectuer en cette période printanière. Durant plus d'une semaine, près de 130 personnes vont cohabiter à bord d'un bateau. Pour prendre soin des passagers, une trentaine de membres d'équipage sont à pied d'œuvre. De copieux repas, des animations en tous genres mais aussi des haltes pour découvrir des villes sont au programme. Une ambiance conviviale pour laquelle certains viennent de loin pour la découvrir.



