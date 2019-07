Une escale gourmande à Ston et Dubrovnik

Tournée vers la mer, la Croatie dispose de nombreux trésors marins. Parmi eux, les moules et les huîtres du village de Ston. Tout le long de la côte, on peut admirer des exploitations de moules à perte de vue, ainsi que des parcs à huîtres. A quelques kilomètres de là, se dresse Dubrovnik, une ville où l'on sublime les produits de la mer comme nulle part ailleurs. Des plats traditionnels agrémentés d'une touche de fantaisie que l'on prend plaisir à déguster dans un décor atypique.



