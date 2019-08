Vacances en club : jusqu'au bout de la nuit...

Durant les vacances en club, de neuf heures à minuit, toutes sortes d'activités s'enchaînent presque sans relâche. Des dizaines de distractions, parfois insolites, sont proposées. Les trois quarts des clients participent à ces animations et viennent principalement pour cela. Alors, pour amuser les vacanciers, les animateurs débordent d'imagination. Même les jeux de lettre les plus classiques prennent des dimensions aquatiques.



