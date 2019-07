Vacances en club : la journée des excursions

Dans l'Hexagone, plus d'un million de citoyens choisissent les clubs de vacances pour l'été. Chaque famille y réserve en moyenne trois excursions pendant le séjour, et les visites ont beaucoup de succès. Les ventes ont même bondi de 18% en trois ans. Pour contrôler leur budget, d'autres vacanciers choisissent des sites plus reculés, loin des boutiques, à la recherche de paysages époustouflants.



