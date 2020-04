À hauteur de gratte-ciel, New York figée par le coronavirus

New York, l'une des villes les plus graphiques et les plus fascinantes au monde, est touchée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. Mais qui s'est aussi relevé de bien de tragédies par le passé. Cette ville d'espoir et d'inégalités dont les contrastes sont plus que jamais mis en lumière en cette période de confinement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.