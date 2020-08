À la découverte de l’Aubrac, l'Irlande auvergnate

Avec ses grands espaces, l'Aubrac peut faire naître un sentiment étrange, comme si l'on était pris d'un vertige horizontal. Un plateau immense à plus de 1 000 mètres d'altitude qui rappelle l'Irlande ou l'Écosse. Un désert vert vallonné avec des murets de pierres pour garder les vaches et une terre de randonnée par excellence. Ses multiples points d'eau font le bonheur des pêcheurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.