A la découverte de l'Écosse, le pays du whisky

Battue par le vent et la pluie, cette terre sauvage possède une richesse que le monde entier lui envie : un liquide brun fabriqué en Écosse qui s'exporte toujours plus. Le whisky écossais, une distillerie à Edimbourg en produit depuis plus de 200 ans. Les ingrédients n'ont pas changé : de l'orge, de la levure, de l'eau et le savoir-faire du maître des lieux. Huit bouteilles de whisky sur dix seront bues à l'étranger, notamment en Europe. Mais avec le Brexit, elles pourraient avoir de plus en plus du mal à franchir les frontières.