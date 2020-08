À la découverte de l'île Sainte-Marguerite

Mer turquoise, forêt d'arbres centenaires... Chaque jour, elle accueille près de 6 000 vacanciers. Située à seulement quelques encablures de la frénésie cannoise, l'île Sainte-Marguerite est un joyau naturel bordé de criques, toutes plus paradisiaques les unes que les autres. Quelque dizaine des personnes les entretiennent et ont la chance d'y vivre toute l'année.



