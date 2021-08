A la découverte de la Bulgarie, un coin de paradis

Au sud-est du pays se découvre la baie de Sozopol. A vol d'oiseau, nous sommes à 100 km de la Turquie. A la barre, un ancien matelot dans la marine marchande. Il a parcouru toutes les mers du monde, mais pour lui, le paradis c'est ici. Selon ce marin, on a le même climat que la Grèce et l'Italie à Sozopol. Il y a la mer bleue et des îles sauvages, toutes aussi belles. L'Île Saint-Yvan en est la preuve. Ici, aucun hôtel et aucune habitation. La construction y est interdite pour préserver la tranquillité des mouettes et des cormorans. Environ 70 espèces y vivent et défendent farouchement leur territoire.