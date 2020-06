À la découverte de la côte picarde secrète

Les falaises de la Picardie sont un site naturel grandiose, que les amoureux du lieu aiment immortaliser. Depuis un bateau, la vue est époustouflante. Cet immense mur de craie d'une blancheur immaculée, d'une hauteur de 90 mètres et d'une longueur de 140 km, fait partie des plus hautes falaises d'Europe. Un patrimoine qui est plus que jamais menacé par l'érosion côtière. Il perd chaque année 20 cm.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.