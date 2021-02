À la découverte de la côte varoise et ses trois caps

Depuis presque deux siècles, au sommet du Cap Camarat, le deuxième phare le plus haut du pays, veille à 360 degrés sur un décor exceptionnel : le sentier des trois caps. Grimper au sommet du phare, c’est prendre le risque d’un bol d’air décoiffant. Par hasard, nous avons trouvé nos guides pour emprunter les six kilomètres du sentier. Le chemin jusqu’à la mer est escarpé, mais à chaque virage, à chaque troué, on découvre des paysages mélange de Corse et de Bretagne. Chaque année, près de 300 000 marcheurs y usent leurs souliers.