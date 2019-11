À la découverte de la forêt de Tronçais

La forêt de Tronçais est l'une des plus belles d'Europe. Elle est née du rêve de Jean-Baptiste Colbert, le ministre de Louis XIV, qui décida d'y planter un million d'arbres. 350 ans plus tard, de nombreux chênes, plantés à l'époque, sont toujours debout. Autrefois utilisés pour fabriquer des bateaux, aujourd'hui, ils sont recherchés pour la construction de tonneaux.



